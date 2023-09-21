فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة



وقالت الملكة، خلال مقابلة مع برنامج ذا تودي شو The Today Show الذي يبث على قناة "ان بي سي" NBC نيويورك، عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: "من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائمًا ستجدين أشخاصاً لا يوافقونك".



وتابعت الملكة تقول: "النصيحة التي أعطيتها لرجوة هي: حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائمًا سيكون هنالك سلبية، وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين، فلا تنشغلي بذلك".



وتابعت الملكة نصيحتها لرجوة: " فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك".

وذكرت: "علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا".

وعرضت المذيعة الأميركية مقطعًا مصورًا للأمير هاشم بن عبدالله، للملكة حينما كان عمره أربعة أشهر، خلال استضافة جلالتها أيضا في ذات البرنامج سابقًا.



وعلقت الملكة على تلك المقاطع: "أمر مخيف كم يمر الوقت سريعًا، وأعتقد أن مهمتنا كأهل هي الاعتناء بأطفالنا حتى يكبروا بما فيه الكفاية للخروج إلى العالم، لكن ذلك لا يعني أنه أمر سهل بالنسبة لنا حين يأتي ذلك اليوم".



وأضافت: " في غضون ثلاثة أشهر، منذ نهاية آذار وحتى بداية شهر حزيران، تزوج ابني وابنتي، وتخرج ابني وابنتي".



وختمت تقول "لا أعتقد أنه بإمكانك محاربة ظاهرة استخدام الأبناء للهواتف المحمولة بالكامل، لكن علينا تنظيمه، وأعتقد أن الأهم هو القيم التي تغرسها في أطفالك عن أنفسهم والثقة بالنفس والانضباط".