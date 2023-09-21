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بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

9/21/2023 6:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي خلال زيارته إلى مديرية أمن الحدود بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية لحماية المملكة من أية تهديدات مستقبلية تمس أمن الوطن والمواطن .
ودعا الحنيطي إلى توظيف التكنولوجيا في عمل القوات المسلحة من خلال المنظومات التقنية الأمنية التي تسهم في مواجهة التهديدات مشدداً على ضرورة الاقتصاد بالجهد والموارد البشرية وبما يخدم منظومة أمن الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب.
وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى أن إدخال كاميرات المراقبة المتطورة والطائرات المسيرة وغيرها من منظومات تقنية أمنية ساهم في مواجهة التهديدات والاقتصاد بالجهد والموارد البشرية في حماية حدود المملكة .

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