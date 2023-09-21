Thursday, 21 September 2023 03:23 GMT

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

9/21/2023 6:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتزم أندية المحترفين عدم المشاركة بالجولة السادسة من عمر الدوري التي تنطلق اليوم الخميس وذلك بعد عدم تجاوب الاتحاد الأردني لكرة القدم مع مطالبها بالدعم المادي، وتأكيد الأخير على تطبيق عقوباته حال تعليق المشاركة والتغيب عن الجولة السادسة.
ونصت المادة 41 من اللائحة التأديبية للموسم 2023-2024 التي اطلع عليها "ملاعب"، على أنه في حال أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم -مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المتغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (3-0) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك- توقع بحق النادي العقوبات التالية:
- إذا كان الانسحاب أو التغيب في بطولة دوري المحترفين يستبعد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة.
- يغرم النادي بـ100 ألف دينار ويهبط إلى الدرجة الأولى، بالإضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي انسحب منها.
وكانت أعلنت أندية المحترفين في الاجتماع الأخير الذي عُقد بمقر نادي الوحدات مؤخرا بتقديم دعم مادي بقيمة 200 ألف دينار للعودة إلى المشاركة بالمسابقات المحلية واستئناف المسابقة، وأمهلت اتحاد الكرة مدة 10 أيام للرد على مطالبها أو تعليق مشاركتها بالجولة السادسة.
وتعاني الأندية من ارتفاع النفقات جراء ارتفاع عقود اللاعبين وقلة المداخيل الثابتة، بالإضافة لعدم وجود راعٍ للدوري.

ملاعب

MENAFN21092023000208011052ID1107112338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث