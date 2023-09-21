Thursday, 21 September 2023 03:22 GMT

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

9/21/2023 6:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة حسني ادهيم، إن الكوادر الميدانية تقوم باستخدام المركبات العمومية لتنفيذ دراساتها ومسوحاتها الميدانية، لتلافي التأخير في تنفيذها وإعلان نتائجها، نظراً لزخم الدراسات التي تنفذها الدائرة.
وأضاف ادهيم في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء معمول به منذ عدة سنوات، حيث تتم عملية استئجار المركبات حسب قرار الإحالة الحكومي المركزي الصادر عن دائرة المشتريات الحكومية، الذي ينظم هذه العملية لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.


ودعا المواطنين إلى التعاون مع الباحثين والباحثات التابعين للدائرة، لما فيه المصلحة العامة، بعد التأكد من الهوية الإحصائية الصادرة عن الدائرة للباحث أو الباحثة، والتي تتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل الشخصية المطابقة لهوية الأحوال المدنية، موقعة من المدير العام للدائرة ومختومة بالختم الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة.

MENAFN21092023000208011052ID1107112337

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث