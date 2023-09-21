الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية



ودعا المواطنين إلى التعاون مع الباحثين والباحثات التابعين للدائرة، لما فيه المصلحة العامة، بعد التأكد من الهوية الإحصائية الصادرة عن الدائرة للباحث أو الباحثة، والتي تتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل الشخصية المطابقة لهوية الأحوال المدنية، موقعة من المدير العام للدائرة ومختومة بالختم الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة.