البلقاء التطبيقية تنعى نائب رئيسها الأسبق



وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني في منشور عبر فيسبوك "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني واسرة الجامعة بمزيد من الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور سليمان اللوزي ."



وقد شغل اللوزي عددا من المناصب الإدارية في جامعة البلقاء التطبيقية حيث كان نائب لرئيس الجامعة لأكثر من مرة، بالإضافة إلى عمادة كلية الأعمال، ومستشارا لرئيس الجامعة.

