البلقاء التطبيقية تنعى نائب رئيسها الأسبق

البلقاء التطبيقية تنعى نائب رئيسها الأسبق
التاريخ
9/21/2023 6:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نعت جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور سليمان اللوزي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم الخميس بعد عمر حافل قضاه في خدمة الجامعة.
وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني في منشور عبر فيسبوك "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني واسرة الجامعة بمزيد من الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور سليمان اللوزي ."
وقد شغل اللوزي عددا من المناصب الإدارية في جامعة البلقاء التطبيقية حيث كان نائب لرئيس الجامعة لأكثر من مرة، بالإضافة إلى عمادة كلية الأعمال، ومستشارا لرئيس الجامعة.
MENAFN21092023000208011052ID1107112336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.