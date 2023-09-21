1810 عقارات مُباعة لغير أردنيين خلال 8 أشهر

وسجل بيع 624 قطعة أرض لغير أردنيين بانخفاض بلغت نسبته 26% مساحتها 186,404 م2 للشقق و5,718,596 م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 151,043,366 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته 25% مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي 2022، منها 102,276,204 دينارا بنسبة 68% للشقق، و48,767,162 دينارا بنسبة بلغت 23% للأراضي.

وبحسب التقرير، جاءت الجنسية السعودية في بيوعات الثمانية أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع 406 عقارا، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع 389 عقارا، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 309 عقارا، وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 74 عقارا، وبفارق عقار واحد فقط جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الخامسة بمجموع 73 عقارا.

ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: 52,898,515 ديناراً بنسبة بلغت 35% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: 25,262,568 دينـاراً بنسبة بلغت 17%، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: 14,416,735 ديناراً بنسبة بلغت 9.5%، والجنسية الأميركية بالمرتبة الرابعة: 5,649,198 دينارا بنسبة بلغت 4%.

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر آب من عام 2023: 290 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته 24% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 22% مقارنة بالشهر السابق، منها 189 شقة، بانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 24% مقارنة بالشهر السابق، و101 قطعة أرض، بانخفاض بلغت نسبته 34% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالشهر السابق، مساحتها 29,416 م2 للشقق و537,308 م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 30,128,008 دينارا ، بانخفاض بلغت نسبته 17% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وارتفاع بلغت نسبته 33% مقارنة بالشهر السابق: منها 15,802,884 دينارا بنسبة بلغت 52% للشقق، و14,325,124 دينارا بنسبة بلغت 48% للأراضي.

وجاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الأولى في بيوعات شهر آب بمجموع 63 عقارا، وفي المرتبة الثانية الجنسية العراقية بمجموع 55 عقارا، وفي المرتبة الثالثة الجنسية السورية بمجموع 52 عقارا.

ومن حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 11,952,921 دينارا بنسبة بلغت 40% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية 6,429,010 دينارا بنسبة بلغت 21%، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة 2,293,797 دينارا بنسبة بلغت 8%.