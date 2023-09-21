قرية البتراوي في الزرقاء الأكثر مبيعاً للشقق لهذا العام

قرية البتراوي في الزرقاء الأكثر مبيعاً للشقق لهذا العام
التاريخ
9/21/2023 6:15:29 AM
(MENAFN- Amman Net) الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الأميركية واشنطن تستمر يومين، يلتقي خلالها مسؤولين في الإدارة الأميركية اتفاق أردني مصري على إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعة من خلال جهد عربي موحد العاصمة عمّان تستضيف الاثنين المقبل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني بمشاركة نحو 500 شخص من دول عدة عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والبلديات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي. افتتاح معرض عمّان الدولي للكتاب 2023 في قاعة معرض عمّان للسيارات – طريق المطار، الساعة 11 صباحا وسائل إعلام رسمية صينية تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى مدينة هانغتشو في شرق الصين. تبقى الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. قرية البتراوي في الزرقاء الأكثر مبيعاً للشقق لهذا العام 09/21/2023 - 10:50 عمان ن
تتمركز أكثر بيوعات الشقق في المملكة خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023 في الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد 462 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية النويجيس / حوض الرواق بعدد 405 شقق ، وفي قرية طبربور من نفس المديرية/ حوض الميالة بعدد 386 شقة، وفي شمال عمّان / قرية ياجوز حوض/ أم حليليفة بعدد 342 شقة، ثم قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير من نفس المديرية بعدد 308 شقق .
وحول بيوعات الأراضي، أوضح التقرير أنها تمركزت في عمّان قرية عمّان حوض المدينة بعدد 376 قطعة أرض تلتها في الزرقاء قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 286 قطعة، ثم في جنوب عمان قرية المسيطبة/ حوض البلد بعدد 242 قطعة، ثم في قرية الجيزة/ حوض الموارس من نفس المديرية بعدد 227 قطعة، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر آب من عام 2023 في عمّان / قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 65 قطعة أرض، تلتها الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد 57 قطعة، وفي جنوب عمان قرية الجيزة حوض الموارس بعدد 42 قطعة، وفي الموقر / قرية ذهيبة الشرقية حوض الهرشة بعدد 38 قطعة، وبفارق بسيط جداً في إربد/ قرية سال / حوض نويديس بعدد 37 قطعة، وفي الموقر مجدداً في كل من قرية رجم الشامي/ حوض الغدير الجنوبي وقرية ذهيبة الغربية/ حوض خربة الذهيبة الشمالية بعدد 33 قطعة لكل منهما، تلتها أراضي البادية الشمالية قرية صبحا/ حوض صبحا بعدد 32 قطعة.
أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 91 شقة، تلتها في شمال عمان/ قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير بعدد 67 شقة، وفي شرق عمان / قرية النويجيس / حوض الرواق بعدد 64 شقة، ومُجددًا في شمال عمان / قرية الجبيهة حوض أبو العوف بعدد 58 شقة، وبفارق بسيط جداً في شرق عمان مجددا قرية طبربور / حوض الميالة بعدد 57 شقة.أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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