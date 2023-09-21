قرية البتراوي في الزرقاء الأكثر مبيعاً للشقق لهذا العام

تتمركز أكثر بيوعات الشقق في المملكة خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2023 في الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد 462 شقة، تلتها شرق عمان/ قرية النويجيس / حوض الرواق بعدد 405 شقق ، وفي قرية طبربور من نفس المديرية/ حوض الميالة بعدد 386 شقة، وفي شمال عمّان / قرية ياجوز حوض/ أم حليليفة بعدد 342 شقة، ثم قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير من نفس المديرية بعدد 308 شقق .

وحول بيوعات الأراضي، أوضح التقرير أنها تمركزت في عمّان قرية عمّان حوض المدينة بعدد 376 قطعة أرض تلتها في الزرقاء قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 286 قطعة، ثم في جنوب عمان قرية المسيطبة/ حوض البلد بعدد 242 قطعة، ثم في قرية الجيزة/ حوض الموارس من نفس المديرية بعدد 227 قطعة، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

وتمركزت بيوعات الأراضي في المملكة خلال شهر آب من عام 2023 في عمّان / قرية عمان/ حوض المدينة بعدد 65 قطعة أرض، تلتها الزرقاء قرية البتراوي / حوض البتراوي الجنوبي بعدد 57 قطعة، وفي جنوب عمان قرية الجيزة حوض الموارس بعدد 42 قطعة، وفي الموقر / قرية ذهيبة الشرقية حوض الهرشة بعدد 38 قطعة، وبفارق بسيط جداً في إربد/ قرية سال / حوض نويديس بعدد 37 قطعة، وفي الموقر مجدداً في كل من قرية رجم الشامي/ حوض الغدير الجنوبي وقرية ذهيبة الغربية/ حوض خربة الذهيبة الشمالية بعدد 33 قطعة لكل منهما، تلتها أراضي البادية الشمالية قرية صبحا/ حوض صبحا بعدد 32 قطعة.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد 91 شقة، تلتها في شمال عمان/ قرية أبو نصير / حوض أصهى الفقير بعدد 67 شقة، وفي شرق عمان / قرية النويجيس / حوض الرواق بعدد 64 شقة، ومُجددًا في شمال عمان / قرية الجبيهة حوض أبو العوف بعدد 58 شقة، وبفارق بسيط جداً في شرق عمان مجددا قرية طبربور / حوض الميالة بعدد 57 شقة.