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ريا وسكينه.. تاريخ يعيد نفسه

9/21/2023 6:15:28 AM
(MENAFN- Amman Net) لا تزال قصة "ريا وسكينة " وجرائمهما بقتل النساء في الاسكندرية ي عشرينيات القرن الماضي تثير حفيظة كل مهتم بتاريخ الجريمة والقتل، ومن المؤكد أن ما أضفى على سلسلة الجرائم تلك أن مركبيها شقيقتان، بمعنى ان الغرابة ليست في حجم الجرائم وبشاعتها ودوافعها بقدر ما كانت تتعلق بالسيدتين المجرمتين "ريا وسكينه" اللتان كانت تخطفان السيدات في مدينة الاسكندرية بمساعدة زوج سكينه"محمد عبد العال" وزوج ريا"حسب الله سعيد مرعي، وغيرهما، ويتم قتل المختطفات ودفنهما في المنزل بعد الحصول على مصاغاتهن الذهبية.
وما أثار استغرابي هو ما وجدته في كتاب تاريخ الاسلام للذهبي وتحديدا في الجزء الخامس عشر وفي حوادث سنة 661 هــ ــ 662 هـ بورود قصتين شبيهتين تماما بقصة ريا وسكينه الشقيقتان المجرمتان اللتان اتهمتا بجريمة القتل العمد لــ 17 سيدة وتم اعدامهما يومي 21و 22 كانون اول 1921 ليعتبرا اول سيدتين يتم اعدامهما في العصر الحديث.
فوجئت في كتاب تاريخ الاسلام بحدوث ذات الجريمة وبنفس الطريقة وكأن جرائم ريا وسكينه ما هي الا صورة مستنسخة عن الجرائم التي اقترفتها نساء وازواجهن في سنتي 661 و 662 للهجرة.
في النص الأول يروي الامام الذهبي نقلا عن ابي شامه قائل"في صفر سُمِّر شاب وخنِقَت امرأته فعُلقت في جَولَقٍ تحته، كانت تتحيل على النساء وتوديهم إلى الأفراح متلبسات، فتأتي بالمرأة إلى بيتها فيخنقها زوجها، ويأخذ ما عليها ويرميها في بئر، فعل ذلك بجماعة من النساء فبقي مُسَمَّرا يومين ثم خُنِقَ وذلك في دمشق) ــ تاريخ الإسلام للذهبي ج 15 ص 9 حوادث سنة ٦٦١ بتحقيق بشار عواد معروف ــ.
وفي حوادث سنة ٦٦٢ ينقل الامام الذهبي عن تاريخ الجزري قائلا"كان خبر الخناقة بمصر قال شمس الدين الجزري في تاريخه" فيها ظهرت قتلى في خليج مصر، وفقد جماعة ودام ذلك أشهرا حتى عُرف أن صبية مليحة اسمها غازية كانت تتبرج بالزينة وتُطمع من يراها ومعها عجوز فتُشاكل الرجل وتقول هذه ما يمكنها ما تريد منها إلا في منزلها فإذا انطلق معها واستقر في دارها خرج اليه رجلان جلدان فيقتلانه وياخذان ما عليه، وكانوا يتنقلون من موضع الى موضع إلى أن سكنوا على الخليج، وجاءت العجوز مرة الى ماشطة مشهورة لها خلي تخرج به العرائس فقالت لها عندي بنت وتريد ان تصلحي من شانها فجاءت بالحلي تحمله الجارية ورجعت الجارية من الاب فدمَّسوا الماشطة ولما أبطأ خبرها على جاريتها مضت الى الوالي فخبرته، فركب الى الدار وهاجمها فوجد غازية العجوز فأخذهما وتهددهما فاقرتا فحبسهما فجاء الى الحبس أحد الرجلين فشعر به الأعوان فاخذ وقرر ، واعترف ودل على رفيقه، وكان لهما رفيق آخر قمِّين للطوب كان يلقي فيه من يقتلانه في الليل فيحترق وأظهروا ايضا من الدار حفيرة مملوءة بالقتلى، فأنهي أمرهم الى السلطان فسُمِّروا خمستهم وبعد يومين شفع امير في الصبية فأنزلت وماتت بعد ايام " ــ تاريخ الإسلام للذهبي ج 15 حوادث سنة ٦٦2 بتحقيق بشار عواد معروف ــ ص ١٠ ــ.
ليس لي اي تعليق على هذين النصين، لكن يكفيني القول ان التاريخ يعيد نفسه حتى في شكل الجرائم ومضمونها والياتها واهدافها، وإن تباعد الزمان واختلف المكان..

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