جامعة دار الكلمة تطلق فعاليات مؤتمرها الدولي الـ26 ومهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية

وفي الختام أشار، الى انه سيتم اصدار 3 كتب بمخرجات المؤتمر، وشكر الشركاء الذين اتاحوا الفرصة لإقامة مثل هذا المؤتمر، وهم اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وشركائنا من اوروبا، كما شكر جميع من ساهم في انجاح هذا المؤتمر الصحفي من وسائل الاعلام وصحفيين على حضورهم وتغطيتهم لهذا المؤتمر الهام".

وفي ختام المؤتمر الصحفي تم فتح باب الاسئلة والاستفسارات من قبل الصحفيين، حيث تميز النقاش بالحوار الفعال، وكانت الأجواء ابداعية وهادفة.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر أيلول من عام 2023 على خشبة مسرح وقاعة مؤتمرات الدار – دار الندوة الدولية، كما وسيتم افتتاح أعمال مؤتمر جامعة دار الكلمة الدولي السادس والعشرين بعنوان "الأرض والشعب والثّقافة" يوم الأحد الموافق 1 من شهر تشرين أول من في رواق جامعة دار الكلمة.



