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جامعة دار الكلمة تطلق فعاليات مؤتمرها الدولي الـ26 ومهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية

9/21/2023 6:15:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN/
حسن عبد الجواد - نظمت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، يوم أمس، وبحضور ممثلي عن وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، مؤتمراً صحفياً لإطلاق مؤتمرها الدولي السادس والعشرين بعنوان "الأرض والشعب والثقافة"، وإطلاق فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية بنسخته الثانية، وذلك في رواق جامعة دار الكلمة.
وافتتح المؤتمر الصحفي بكلمة القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة، رحب فيها بالحضور، قائلاً :"اهتمت جامعة دار الكلمة هذا العام ان يكون هذا المؤتمر الدولي والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، أن يكون عنوان المؤتمر "الأرض والشعب والثقافة" ولكن هذا العام مؤتمرنا له طابع خاص ومميز أولاً بموضوعه، وهذا مرتبط بهوية جامعة دار الكلمة التي جعلت من الثقافة، ومن الفن ومن التصميم عنوان لها لتخصص، ولكن هذا المؤتمر مميز بحجمه أيضاً، حيث سوف نستضيف حوالي 200 زائر من 5 قارات من 25 دولة و60 جامعة في العالم، بالإضافة الى الأوراق التي سوف تقدم فيه، حيث سيتم تقديم 60 ورقة محكمة من علماء وأساتذة، كما وانه ما يميز المؤتمر هذا العام الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها مع ضيوفنا والتي ستبدء من الحدود الفلسطينية اللبنانية من قرية إقرت.
واضاف: "وما يميز المؤتمر أيضا هذا العام، ان الشخصيات التي ستكون معنا البعض منها من أهم الشخصيات في الجامعات، البعض منهم كتب أكثر من 50 كتاب في قضايا تتعلق بالمواضيع التي سنتطرق لها، وبعض الحضور سيكون من الشعوب المقهورة التي عانت من الاستعمار الاحلالي، وما يهمنا في المؤتمر هو لم شمل شعبنا الفلسطيني فسيكون هنالك متحدثين من الضفة، القدس، غزة، الداخل الفلسطيني، ومن الشتات الفلسطيني، كما وما يميز المؤتمر أنه يتزامن مع مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية بنسخته الثانية هذا المهرجان تم اطلاقه في عام 2018 بنسخته الأولى، حيث سوف نستضف مجموعة من الفرق المحلية والدولية، وأيضاً في هذا اليوم مجموعة من أساتذة وطلبة جامعة دار الكلمة متواجدون في ألمانيا، وفي النمسا يقدمون الثقافة الفلسطينية تحت عنوان "حكايا من فلسطين"،
واوضح الدكتور الراهب في كلمته: "هذا المؤتمر يضم العديد من الفعاليات في فعالية واحدة هنالك المؤتمر والمهرجان، وايضاً هنالك العروض الفنية التشكيلية، حيث سنحتفل في اعلان الفائزين بجائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي في نسختها السابعة، وافتتاح معرض المتأهلين للمرحلة النهائية، كما وسيتم افتتاح معرض فني بالتعاون مع الممثلية التشيكية، بالإضافة الى العديد من الندوات التي سوف ستطرق الى مواضيع الفنون والثقافة، حيث سيتم استضافة الكاتب ايلان بابي في ندوة سيتحدث خلالها عن اخر الأبحاث الذي قام بإنجازها مع الأستاذ جوني منصور عن النكبة، كما وسيتواجد معنا خلال المؤتمر أشهر شخصية دينية من الافارقة، والذي يعتبر خليفة مارتن لوثر كينغ وهو أوتيس موس الثالث، وسيكون له محاضرة مهمة في هذا المؤتمر."

وفي الختام أشار، الى انه سيتم اصدار 3 كتب بمخرجات المؤتمر، وشكر الشركاء الذين اتاحوا الفرصة لإقامة مثل هذا المؤتمر، وهم اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وشركائنا من اوروبا، كما شكر جميع من ساهم في انجاح هذا المؤتمر الصحفي من وسائل الاعلام وصحفيين على حضورهم وتغطيتهم لهذا المؤتمر الهام".
وفي ختام المؤتمر الصحفي تم فتح باب الاسئلة والاستفسارات من قبل الصحفيين، حيث تميز النقاش بالحوار الفعال، وكانت الأجواء ابداعية وهادفة.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر أيلول من عام 2023 على خشبة مسرح وقاعة مؤتمرات الدار – دار الندوة الدولية، كما وسيتم افتتاح أعمال مؤتمر جامعة دار الكلمة الدولي السادس والعشرين بعنوان "الأرض والشعب والثّقافة" يوم الأحد الموافق 1 من شهر تشرين أول من في رواق جامعة دار الكلمة.


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