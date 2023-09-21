جامعة دار الكلمة تطلق فعاليات مؤتمرها الدولي الـ26 ومهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية

جامعة دار الكلمة تطلق فعاليات مؤتمرها الدولي الـ26 ومهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية
التاريخ
9/21/2023 6:15:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم / PNN/
حسن عبد الجواد - نظمت جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، يوم أمس، وبحضور ممثلي عن وسائل الاعلام والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، مؤتمراً صحفياً لإطلاق مؤتمرها الدولي السادس والعشرين بعنوان "الأرض والشعب والثقافة"، وإطلاق فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية بنسخته الثانية، وذلك في رواق جامعة دار الكلمة.
وافتتح المؤتمر الصحفي بكلمة القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة، رحب فيها بالحضور، قائلاً :"اهتمت جامعة دار الكلمة هذا العام ان يكون هذا المؤتمر الدولي والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، أن يكون عنوان المؤتمر "الأرض والشعب والثقافة" ولكن هذا العام مؤتمرنا له طابع خاص ومميز أولاً بموضوعه، وهذا مرتبط بهوية جامعة دار الكلمة التي جعلت من الثقافة، ومن الفن ومن التصميم عنوان لها لتخصص، ولكن هذا المؤتمر مميز بحجمه أيضاً، حيث سوف نستضيف حوالي 200 زائر من 5 قارات من 25 دولة و60 جامعة في العالم، بالإضافة الى الأوراق التي سوف تقدم فيه، حيث سيتم تقديم 60 ورقة محكمة من علماء وأساتذة، كما وانه ما يميز المؤتمر هذا العام الزيارات الميدانية التي سيتم تنظيمها مع ضيوفنا والتي ستبدء من الحدود الفلسطينية اللبنانية من قرية إقرت.
واضاف: "وما يميز المؤتمر أيضا هذا العام، ان الشخصيات التي ستكون معنا البعض منها من أهم الشخصيات في الجامعات، البعض منهم كتب أكثر من 50 كتاب في قضايا تتعلق بالمواضيع التي سنتطرق لها، وبعض الحضور سيكون من الشعوب المقهورة التي عانت من الاستعمار الاحلالي، وما يهمنا في المؤتمر هو لم شمل شعبنا الفلسطيني فسيكون هنالك متحدثين من الضفة، القدس، غزة، الداخل الفلسطيني، ومن الشتات الفلسطيني، كما وما يميز المؤتمر أنه يتزامن مع مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية بنسخته الثانية هذا المهرجان تم اطلاقه في عام 2018 بنسخته الأولى، حيث سوف نستضف مجموعة من الفرق المحلية والدولية، وأيضاً في هذا اليوم مجموعة من أساتذة وطلبة جامعة دار الكلمة متواجدون في ألمانيا، وفي النمسا يقدمون الثقافة الفلسطينية تحت عنوان "حكايا من فلسطين"،
واوضح الدكتور الراهب في كلمته: "هذا المؤتمر يضم العديد من الفعاليات في فعالية واحدة هنالك المؤتمر والمهرجان، وايضاً هنالك العروض الفنية التشكيلية، حيث سنحتفل في اعلان الفائزين بجائزة اسماعيل شموط للفن التشكيلي في نسختها السابعة، وافتتاح معرض المتأهلين للمرحلة النهائية، كما وسيتم افتتاح معرض فني بالتعاون مع الممثلية التشيكية، بالإضافة الى العديد من الندوات التي سوف ستطرق الى مواضيع الفنون والثقافة، حيث سيتم استضافة الكاتب ايلان بابي في ندوة سيتحدث خلالها عن اخر الأبحاث الذي قام بإنجازها مع الأستاذ جوني منصور عن النكبة، كما وسيتواجد معنا خلال المؤتمر أشهر شخصية دينية من الافارقة، والذي يعتبر خليفة مارتن لوثر كينغ وهو أوتيس موس الثالث، وسيكون له محاضرة مهمة في هذا المؤتمر."
وفي الختام أشار، الى انه سيتم اصدار 3 كتب بمخرجات المؤتمر، وشكر الشركاء الذين اتاحوا الفرصة لإقامة مثل هذا المؤتمر، وهم اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وشركائنا من اوروبا، كما شكر جميع من ساهم في انجاح هذا المؤتمر الصحفي من وسائل الاعلام وصحفيين على حضورهم وتغطيتهم لهذا المؤتمر الهام".
وفي ختام المؤتمر الصحفي تم فتح باب الاسئلة والاستفسارات من قبل الصحفيين، حيث تميز النقاش بالحوار الفعال، وكانت الأجواء ابداعية وهادفة.
ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان بيت لحم الدولي للفنون الأدائية يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر أيلول من عام 2023 على خشبة مسرح وقاعة مؤتمرات الدار – دار الندوة الدولية، كما وسيتم افتتاح أعمال مؤتمر جامعة دار الكلمة الدولي السادس والعشرين بعنوان "الأرض والشعب والثّقافة" يوم الأحد الموافق 1 من شهر تشرين أول من في رواق جامعة دار الكلمة.
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