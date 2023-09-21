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انطلاق فعاليات يوم النظافة العالمي من مدرسة الشهيد سعيد العاص.

9/21/2023 6:15:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ أطلقت مديرية التربية والتعليم اليوم فعاليات يوم النظافة العالمي والذي يصادف 18 أيلول من كل عام ويستمر على مدار أسبوع كامل في كافة مدارس المديرية. وانطلاق الفعالية المركزية من مدرسة الشهيد سعيد العاص اليوم، بحضور مدير عام التربية والتعليم أ. بسام جبر ومدير الشؤون الطلابية أ. أيمن حمامرة ورؤساء أقسام الإرشاد والصحة المدرسية وطاقم القسم.

حيث بدأت الفعاليات في الطابور الصباحي بعرض للكشافة وكلمة ترحيبية من مدير المدرسة أ. ماهر أبو خيران وفقرات متنوعةكالدبكة الشعبية ومسرحية عن النظافة وأناشيد وطنية. وفي كلمته التي وجهها للطلبة قدم جبر شكره للمدرسة من إدارة ومعلمين ومشددا على أهمية النظافة الشخصية ونظافة المدرسة وأن هذه القيمة الهامة ينبغي ان نلتزم بها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فالنظافة من الإيمان و هي عنوان لرقي الشعوب واحترامها لقيمة الأنسان.

عقب فعاليات النظافة افتتح المدير العام الطابق الثاني في المدرسة والذي أعيد ترميمه بالتعاون من مؤسسة ملتمين على الخير ممثلة بمديرها السيد محمد العموري وعدد من المساهمين من المجتمع المحلي، وبحضور بلدية الخضر ومجلس أولياء الأمور ومدير المدرسة السابق أ. إبراهيم شوشة. حيث قص جبر شريط افتتاح الطابق وأجرى مع الحضور جولة في الصفوف مباركا لهم إنجاح هذا العمل التكافلي الناجح في سبيل خدمة العملية التعليمية.

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