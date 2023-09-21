انطلاق فعاليات يوم النظافة العالمي من مدرسة الشهيد سعيد العاص.
التاريخ
9/21/2023 6:15:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ أطلقت مديرية التربية والتعليم اليوم فعاليات يوم النظافة العالمي والذي يصادف 18 أيلول من كل عام ويستمر على مدار أسبوع كامل في كافة مدارس المديرية. وانطلاق الفعالية المركزية من مدرسة الشهيد سعيد العاص اليوم، بحضور مدير عام التربية والتعليم أ. بسام جبر ومدير الشؤون الطلابية أ. أيمن حمامرة ورؤساء أقسام الإرشاد والصحة المدرسية وطاقم القسم.
حيث بدأت الفعاليات في الطابور الصباحي بعرض للكشافة وكلمة ترحيبية من مدير المدرسة أ. ماهر أبو خيران وفقرات متنوعةكالدبكة الشعبية ومسرحية عن النظافة وأناشيد وطنية. وفي كلمته التي وجهها للطلبة قدم جبر شكره للمدرسة من إدارة ومعلمين ومشددا على أهمية النظافة الشخصية ونظافة المدرسة وأن هذه القيمة الهامة ينبغي ان نلتزم بها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فالنظافة من الإيمان و هي عنوان لرقي الشعوب واحترامها لقيمة الأنسان.
عقب فعاليات النظافة افتتح المدير العام الطابق الثاني في المدرسة والذي أعيد ترميمه بالتعاون من مؤسسة ملتمين على الخير ممثلة بمديرها السيد محمد العموري وعدد من المساهمين من المجتمع المحلي، وبحضور بلدية الخضر ومجلس أولياء الأمور ومدير المدرسة السابق أ. إبراهيم شوشة. حيث قص جبر شريط افتتاح الطابق وأجرى مع الحضور جولة في الصفوف مباركا لهم إنجاح هذا العمل التكافلي الناجح في سبيل خدمة العملية التعليمية.
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