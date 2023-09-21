الاحتلال يعتقل مرابطة من القدس القديمة
التاريخ
9/21/2023 6:15:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مرابطة مقدسية من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة من القدس، وذلك بعد أيام من إصدار قرار بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك لستة أشهر.
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