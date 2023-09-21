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الاحتلال يعتقل مرابطة من القدس القديمة

9/21/2023 6:15:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مرابطة مقدسية من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة المقدسية نفيسة خويص، أثناء تواجدها في ميدان عمر بن الخطاب بالبلدة القديمة من القدس، وذلك بعد أيام من إصدار قرار بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك لستة أشهر.


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