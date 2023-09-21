صو- الرئيس السوري يصل إلى الصين في أول زيارة رسمية منذ عقدين

صو- الرئيس السوري يصل إلى الصين في أول زيارة رسمية منذ عقدين
التاريخ
9/21/2023 6:15:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بكين/PNN- وصل الرئيس السوري بشار الأسد، والسيدة الأولى أسماء الأسد، اليوم الخميس، إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.
وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للأسد وعقيلته.
وحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، فإنه يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية فيصل المقداد، ومعاونه أيمن سوسا، ووزير الاقتصاد محمد امر الخليل، ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام.
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