صو- الرئيس السوري يصل إلى الصين في أول زيارة رسمية منذ عقدين

وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للأسد وعقيلته.

وحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"، فإنه يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي، مكون من وزير الخارجية فيصل المقداد، ومعاونه أيمن سوسا، ووزير الاقتصاد محمد امر الخليل، ومستشارة الرئاسة، بثينة شعبان، ولونا الشبل، وسفير سوريا في الصين، محمد حسنين خدام.



