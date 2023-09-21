أونانا يعترف بأخطائه الكارثية أمام بايرن ميونخ

وخسر مانشستر يونايتد، بقيادة المدير الفني إريك تن هاغ، مباراته الرابعة في آخر خمس مباريات.

ورغم بداية مانشستر يونايتد القوية للمباراة، إلا أن الفريق تلقى الهدف الأول عندما سدد ليروي ساني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء حيث أخطأ أونانا في التعامل مع الكرة لتعانق الشباك.

وقال الحارس الكاميروني الدولي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية“بي.أيه.ميديا”:” كان الأمر صعبا”.

وأضاف:“كان من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، لأنني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبعد خطأي فقدنا السيطرة”.

وأردف:“إنه موقف صعب علينا، وتحديدا علي، لأنني الذي خذلت الفريق. ولكن الفريق كان جيدا للغاية، ولكن بسببي لم نفز بالمباراة”.

وأكد:“سعيد للغاية بعمل الفريق، ويجب علينا فقط أن نمضي قدما. هذه هي حياة حارس المرمى، إذا لم نفز اليوم فهذا بسببي”.

وطلب أونانا مواجهة الإعلام عقب المباراة، وكان غاضبا للغاية من الخطأ الذي وقع فيه في الشوط الأول، ووصف هذا الخطأ بأنه السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال حارس مرمى ميلان السابق لـ”تي.إن.تي. سبورت”:“يجب أن أتعلم منه، وأن أكون أقوى وأن أمضي قدما”.

وأضاف:“هذا ليس موقفا سهلا ولكنني سعيد بعودة الفريق. كنا نقاتل حتى النهاية، ولكن يجب أن اعترف أننا لم نفز بسببي”.

وأردف:“لدي الكثير لأثبته، لأكون صريحا، بدايتي مع مانشستر يونايتد ليست جيدة بما يكفي، ليست كما أردت”.

وأكمل:“الأداء الذي لعبت به اليوم كان أسوأ أداء قدمته في مباراة وهذا صعب لأن لدي طموحا كبيرا، نحن ناد كبير للغاية، ونريد الفوز بكل البطولات”.



