فلسطين تشارك في الاجتماع الوزاري الـ18 لحوار التعاون الآسيوي

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في كلمته، التزام دولة فلسطين بتحقيق أهداف حوار التعاون الآسيوي ورؤيته، من خلال تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الدول والأمم الآسيوية، انطلاقا من إيمانها بقوة التعاون الإقليمي وأهميته في مواجهة التحديات الخطيرة واغتنام فرص النمو والتنمية.

واستعرض التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت الحكومة الفلسطينية في مرحلة احتواء الوباء ومرحلة ما بعده، كونها دولة تقبع تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عقود، وكيف تمكنت من حشد الجهود المطلوبة كافة لاحتوائه، والاستجابة لآثاره رغم أنها ما زالت تعاني من آثاره على المستويات كافة بما في ذلك التنمية والاقتصاد والتعليم والصحة وغيرها.

ووضع المالكي الحضور في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من حملة شرسة وممنهجة غير مسبوقة تستهدف أرضه وحياة شبابه ونسائه وأطفاله، بقيادة حكومة اليمين الأكثر تطرفاً والتي تقضي على أي أمل لإجراء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وأكد أن هذا الواقع القسري المفروض على دولة فلسطين لن يكون عائقاً أمام جهودها لنيل حقوقها في الحرية والازدهار وتقرير المصير، وذلك بدعم الدول الأعضاء الثابت والمبدئي ودعم المجتمع الدولي بكامله.

وشدد على الدور الأساسي والمهم لحوار التعاون الآسيوي في خدمة مصالح الدول وأهدافها وتحقيقها على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وجدد تأكيده على التزام دولة فلسطين بهذا الحوار وقيمه، واستمرار التعاون مع جميع الدول الأعضاء لمواصلة تحقيق هدف الحوار القائم على تشكيل وحدة آسيوية قادرة على مواجهة التحديات والعقبات المستقبلية، رغم سيطرة الاحتلال على مناحي الحياة والثروات والموارد كافة.

وأعرب المالكي عن خالص امتنانه لمملكة البحرين على الترتيب لعقد هذا الاجتماع وجهودها المقدرة التي بذلتها خلال رئاستها لحوار التعاون الآسيوي، مهنئاً جمهورية إيران على تسلمها لرئاسة الحوار.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد وثيقة "إعلان البحرين" لتعزيز مفهوم التعافي المستدام في الرعاية الصحية بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين الدول الأعضاء.

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