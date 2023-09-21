مصرع طفل سقط من علو في غزة
التاريخ
9/21/2023 6:14:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- لقي طفل من محافظة غزة، اليوم الخميس، مصرعه إثر سقوطه من علو.
وقالت مصادر محلية، إن طفلا (11 عاما) من سكان حي الزيتون جنوب شرق غزة، توفي إثر سقوطه عن الطابق الرابع من منزل عائلته.
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