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مصرع طفل سقط من علو في غزة

9/21/2023 6:14:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- لقي طفل من محافظة غزة، اليوم الخميس، مصرعه إثر سقوطه من علو.

وقالت مصادر محلية، إن طفلا (11 عاما) من سكان حي الزيتون جنوب شرق غزة، توفي إثر سقوطه عن الطابق الرابع من منزل عائلته.

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