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لمرضى السكري.. علماء يبتكرون جهازاً قد ينهي حقبة حقن الأنسولين

9/21/2023 6:14:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) /PNN/ اخترع علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً جديداً قابلاً للزرع ينتج كمية لا نهاية لها من الأكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للأنسولين. وهو ابتكار قد يغني عن حقن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول.

الجهاز الذي تم اختباره على الفئران، يتميز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالأنسولين.

الجهاز وهو صغير الحجم وبدون أية أسلاك أو بطاريات، يحتاج فقط إلى جهد كهربائي صغير يبلغ حوالي 2 فولت يتم توليده من خلال ظاهرة تعرف باسم "الاقتران الحثي الرنيني" وارتداؤه كرقعة على الجلد.

ووفق العلماء يمكن تكييف الجهاز لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلاً متكرراً للبروتينات، مؤكدين أن الوقت اقترب لاختباره الجهاز على البشر على ما نقلت "ديلي ميل".

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