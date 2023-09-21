لإهانته ناقدًا فنيًّا.. الصحفيين المصرية تقدّم شكوى بمصطفى قمر

وأدانت اللجنة ما صدر من مصطفى قمر سواء من تصريحات صحافية أو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشناوي، مشددة على أن ما فعله يعدّ سبًّا وقذفًا علنيًّا يوقعه تحت طائلة القانون.

وأكدت النقابة في بيان عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن "أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبّر عن رأيه فى هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأى طالما كان فى إطار النقد المباح دون تجاوز أو إساءة. كما إنه من حق الناقد أن يرى العمل جيدًا، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئًا، مادام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليس عن شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد، وإن كان لاذعًا، سبًّا ولا قذفًا يعطي للفنان الحق فى التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه".

وأعلنت عن كامل تضامنها ودعمها للناقد الشناوي، في أيّ إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان "قمر".

كما طالبت نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين، الاضطلاع بدورها في ضبط أيّ تجاوزات تجاه النقاد والصحفيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية.

وكان الفنان مصطفى قمر، ادعى عبر حسابه في "فيسبوك" أن هناك بروتوكولًا جديدًا بين نقابة الصحفيين والنقابات الفنية، وذلك في تعليق على صور نشرها تجمعه برئيس النقابة الفنان أشرف زكي، حيث علق: "قريبًا بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين مع نقابة الصحفيين لوضع معايير لاحترام الفنان المصري وعدم المساس بحقه الأدبي وتاريخه الفني".

ويأتي ذلك بعد تصريحات للناقد طارق الشناوي على "إي تي بالعربي"، حيث اعتبر أن فيلم "أولاد حريم كريم" من أسوأ الأعمال الفنية رغم أن مخرجه علي إدريس مخرج مهم، وزينب عزيز كاتبة مهمة.

وأضاف مهاجمًا بطل العمل: "مصطفى قمر عايش على الزمن القديم، وفي عز فشله كمطرب قرر تقديم الفيلم".