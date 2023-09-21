صور- مسلحون يطلقون النار على مبنى بلدية الخليل ويعتدون على أعضاء المجلس البلدي

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة إن ما حصل من اعتداءات هو عمل مدان ومن شخص جبان، مؤكدا أن أي اعتداء على موظف أو عضو أو ممتلكات للبلدية هو اعتداء على كل أهالي الخليل.

من جهتها، قالت نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي:" إن الاعتداءات والتهديدات التي تعرضنا لها مع أعضاء من المجلس البلدي منذ أسبوع وحتى أمس، تأتي على خلفية قرارات رسمية من المجلس البلدي، وأرجح أن يكون له علاقة بملف التوظيف".

بدورها، استنكرت وزارة الحكم المحلي الاعتداء الآثم الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي وذلك باستهداف سيارتها بطلقات نارية، داعية الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون والكشف عن الفاعلين بسرعة وتقديمهم للعدالة.