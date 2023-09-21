صور- مسلحون يطلقون النار على مبنى بلدية الخليل ويعتدون على أعضاء المجلس البلدي

صور- مسلحون يطلقون النار على مبنى بلدية الخليل ويعتدون على أعضاء المجلس البلدي
التاريخ
9/21/2023 6:14:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل/PNN- قام مجموعة مسلحين، الليلة الماضية، بإطلاق النار على عدة أقسام ومباني تابعة لبلدية الخليل، وعلى منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي بمدينة الخليل.
وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة إن ما حصل من اعتداءات هو عمل مدان ومن شخص جبان، مؤكدا أن أي اعتداء على موظف أو عضو أو ممتلكات للبلدية هو اعتداء على كل أهالي الخليل.
من جهتها، قالت نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي:" إن الاعتداءات والتهديدات التي تعرضنا لها مع أعضاء من المجلس البلدي منذ أسبوع وحتى أمس، تأتي على خلفية قرارات رسمية من المجلس البلدي، وأرجح أن يكون له علاقة بملف التوظيف".
بدورها، استنكرت وزارة الحكم المحلي الاعتداء الآثم الذي تعرضت له نائب رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي وذلك باستهداف سيارتها بطلقات نارية، داعية الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون والكشف عن الفاعلين بسرعة وتقديمهم للعدالة.
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