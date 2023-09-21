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‫ إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

9/21/2023 6:14:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على الشارع الرئيس لبلدة عنبتا، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

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