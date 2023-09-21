‫ إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في عنبتا شرق طولكرم

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في عنبتا شرق طولكرم
التاريخ
9/21/2023 6:14:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عنبتا شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على الشارع الرئيس لبلدة عنبتا، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
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