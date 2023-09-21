الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون إيرز

الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون إيرز
التاريخ
9/21/2023 6:14:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.
وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.
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