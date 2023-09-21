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الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون إيرز

9/21/2023 6:14:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.


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