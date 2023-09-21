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إسرائيل: يمكن التوصل لاتفاق إطاري للتطبيع مع السعودية بحلول 2024

9/21/2023 6:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، إن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية، قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بشأن آفاق التطبيع في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء.

وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن الجانبين يقتربان كل يوم من التوصل إلى اتفاق.

لكن الخلاف على قضايا ذات صلة يلوح في الأفق. إذ يشكل سعي الرياض لامتلاك برنامج نووي مدني، اختبارا للسياسة الأمريكية والإسرائيلية، كما أن الدعوات السعودية والأمريكية لتحقيق مكاسب للفلسطينيين بموجب أي اتفاق غير مستساغة بالنسبة لحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين، لراديو الجيش الإسرائيلي:“يمكن سد الفجوات... سيستغرق الأمر وقتا، لكن هناك تقدم”.

وأضاف:“أعتقد أن هناك بالتأكيد احتمال بأن نستطيع في الربع الأول من عام 2024، بعد أربعة أو خمسة أشهر، الوصول إلى مرحلة يتم فيها الانتهاء من تفاصيل (الاتفاق)”.

وقد يمكّن مثل هذا الجدول الزمني إدارة بايدن، من اجتياز فترة مراجعة في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ، والحصول على التصديق قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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