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بزعم تنفيذه عملية دهس... الاحتلال يعتقل شابا ويغلق حاجز قلنديا

9/21/2023 6:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة في المكان.

وزعمت سلطات الاحتلال وقوع عملية دعس على الحاجز المذكور وإصابة حارس إسرائيلي هناك، في حين لم تُعرف هوية المواطن المعتقل.


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