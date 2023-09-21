بزعم تنفيذه عملية دهس... الاحتلال يعتقل شابا ويغلق حاجز قلنديا

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة في المكان.

وزعمت سلطات الاحتلال وقوع عملية دعس على الحاجز المذكور وإصابة حارس إسرائيلي هناك، في حين لم تُعرف هوية المواطن المعتقل.



