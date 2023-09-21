بزعم تنفيذه عملية دهس... الاحتلال يعتقل شابا ويغلق حاجز قلنديا
التاريخ
9/21/2023 6:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين والمركبات بشكل كامل في الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة في المكان.
وزعمت سلطات الاحتلال وقوع عملية دعس على الحاجز المذكور وإصابة حارس إسرائيلي هناك، في حين لم تُعرف هوية المواطن المعتقل.
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