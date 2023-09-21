الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز قلنديا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس
التاريخ
9/21/2023 6:14:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس، على شاب“لم تعرف هويته بعد”، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
وبحسب المصادر العبرية، فقد أصيب حارس أمن في عملية دهس على حاجز قلنديا.
هذا وقامت قوات الاحتلال بإغلاق الحاجز أمام حركة المركبات.
يتبع ...
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