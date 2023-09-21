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الرئيس يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

9/21/2023 6:14:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- يلقي الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيضع الرئيس، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني ومعاناته المستمرة جراء إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها بحق أرضه ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وسيطالب بالعمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وسيتطرق الرئيس إلى أهمية الدعم الدولي للمسعى الفلسطيني إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث المزيد من دول العالم على الاعتراف بدولة فلســطين سعيا منها إلى الحــفاظ على ما تبقى من آمل لتحـــقيق حل الدولتــــين.



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