الرئيس يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

الرئيس يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم
التاريخ
9/21/2023 6:14:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN- يلقي الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، كلمة دولة فلسطين، أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيضع الرئيس، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني ومعاناته المستمرة جراء إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها بحق أرضه ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وسيطالب بالعمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وسيتطرق الرئيس إلى أهمية الدعم الدولي للمسعى الفلسطيني إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث المزيد من دول العالم على الاعتراف بدولة فلســطين سعيا منها إلى الحــفاظ على ما تبقى من آمل لتحـــقيق حل الدولتــــين.
MENAFN21092023000205011050ID1107112307
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.