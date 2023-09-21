الرئيس يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم

وسيضع الرئيس، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني ومعاناته المستمرة جراء إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها بحق أرضه ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، وسيطالب بالعمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وسيتطرق الرئيس إلى أهمية الدعم الدولي للمسعى الفلسطيني إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحث المزيد من دول العالم على الاعتراف بدولة فلســطين سعيا منها إلى الحــفاظ على ما تبقى من آمل لتحـــقيق حل الدولتــــين.







