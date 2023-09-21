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الجفاف والعطش يهددان اسطنبول!

9/21/2023 6:14:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- دقت السلطات المحلية في اسطنبول ناقوس الخطر بسبب الجفاف غير الطبيعي حيث تتناقص إمدادات المياه بشكل مطرد منذ أبريل، وانخفض احتياطي المياه العذبة في خزانات المدينة إلى أقل من 25%.

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وفي الوقت الذي يستبعد فيه خبراء الأرصاد الجوية إمكانية هطول أمطار في الأسابيع المقبلة، انخفض احتياطي المياه في بحيرة "بويوك شكمجة"، غرب اسطنبول، إلى مستوى قياسي حيث باتت نسبة امتلائها لا تتجاوز 5%.

وتشهد اسطنبول أكبر مدينة في تركيا، نقصا حادا في احتياطياتها من المياه العذبة ويزداد ذلك كل يوم، على خلفية الجفاف الطويل، وقد جفت حتى الآن 7 من أصل 10 خزانات مياه تغذي المدينة.

وذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية التركية في وقت سابق أن شهر أغسطس الماضي، كان الأكثر جفافا في تركيا منذ 33 عاما.

المصدر: نوفوستي

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