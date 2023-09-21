الجفاف والعطش يهددان اسطنبول! (فيديو)تركيا.. حرائق الغابات في إسطنبول تهدد المباني السكنية

وفي الوقت الذي يستبعد فيه خبراء الأرصاد الجوية إمكانية هطول أمطار في الأسابيع المقبلة، انخفض احتياطي المياه في بحيرة "بويوك شكمجة"، غرب اسطنبول، إلى مستوى قياسي حيث باتت نسبة امتلائها لا تتجاوز 5%.

وتشهد اسطنبول أكبر مدينة في تركيا، نقصا حادا في احتياطياتها من المياه العذبة ويزداد ذلك كل يوم، على خلفية الجفاف الطويل، وقد جفت حتى الآن 7 من أصل 10 خزانات مياه تغذي المدينة.

وذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية التركية في وقت سابق أن شهر أغسطس الماضي، كان الأكثر جفافا في تركيا منذ 33 عاما.

المصدر: نوفوستي