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الذهب عالمياً يهبط بقوة

9/21/2023 6:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً بقوة إلى أدنى مستوى من 1950 دولار للأوقية، خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بقوة إلى 1947 دولار للأوقية وبنسبة 1%، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية.

وأعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم أمس الأربعاء، عن استعداد مسؤولي السياسة النقدية لزيادة أسعار الفائدة في حال كانت الظروف تدعم ذلك.


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