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دولة خليجية تقرر رفع رسوم العمالة الوافدة لديها

9/21/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة البحرينية، اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين البحرينيين.
وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة البحرينية إقرارها، زيادة رسوم العمالة الوافدة، لدعم اقتصاد البحرين.


واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.


وبلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول من 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني.

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