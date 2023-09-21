دولة خليجية تقرر رفع رسوم العمالة الوافدة لديها
التاريخ
9/21/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة البحرينية، اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين البحرينيين.
وشملت الإجراءات التي تعتزم الحكومة البحرينية إقرارها، زيادة رسوم العمالة الوافدة، لدعم اقتصاد البحرين.
واتخذت البحرين حزمة إجراءات في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبلغ العجز الفعلي في ميزانية مملكة البحرين في النصف الأول من 2023 نحو 381 مليون دينار بحريني.
MENAFN21092023000208011052ID1107112301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.