سعر ليرة الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الخميس

سعر ليرة الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الخميس
التاريخ
9/21/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات من عيار 21 عند 322 ديناراً بالأردن اليوم الخميس ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات عند 282 دينارا .
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم
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