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سعر ليرة الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الخميس

9/21/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات من عيار 21 عند 322 ديناراً بالأردن اليوم الخميس ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات عند 282 دينارا .
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.5 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.8 دينارًا للشراء منهم

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