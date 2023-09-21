ملياردير أميركي: الذكاء الاصطناعي سيكون قريباً أكثر ويغزو حياة البشر بعد 5 سنوات



وأضاف داليو، أن الذكاء الاصطناعي سيساعد الناس على تحقيق خطوات كبيرة في الإنتاجية ‏والتعليم والرعاية الصحية.

لكن على الجانب الآخر يرى داليو، أنه من المُحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي ‏إلى تعطيل الوظائف .

وقال داليو:" كل هذه ‏التغييرات ستحدث في السنوات الخمس المقبلة وعندما أقول ذلك لا أقصد بعد ‏خمس سنوات من الآن أعني أنك ستشهد تغييرات العام المقبل وفي العام ‏التالي تغييرات أكبر كل شيء سوف يتغير بسرعة كبيرة."‏