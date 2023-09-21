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تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

9/21/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة تشتمل على أسماء دول عدة، تبيّن معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز سنوياً، خلال عام 2023.
ووفقاً للقائمة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تصدّرت تركيا دول العالم في حجم استهلاك الفرد الواحد للخبز سنوياً، ليصل إلى 199.6 كغم.
وجاء في الترتيب الثاني دولة صربيا، حيث وصل حجم استهلاك الفرد الواحد من الخبز سنوياً إلى 135 كغم.

أما عن أقل الدول استهلاكاً، جاءت الهند في آخر القائمة، بمعدل استهلاك سنوي للفرد الهندي لا يتجاوز الـ 1.75 كغم فقط من الخبز، كما جاءت نيجيريا بمعدل استهلاك سنوي للفرد وصل إلى 2.26 كغم.
وتاليا أسماء الدول وكميات الاستهلاك السنوية لكل فرد من الخبز، من الأقل الى الأكثر:

الهند: 1.75 كغم
نيجيريا: 2.26 كغم
البرازيل: 2.88 كغم
إندونيسيا: 4.7 كغم
الصين: 5.83 كغم
الولايات المتحدة الأمريكية: 17 كغم
جنوب أفريقيا: 25.8 كغم
اليابان: 28.3 كغم
المكسيك: 33.5 كغم
المملكة المتحدة: 37 كغم
السعودية: 39 كغم
سلوفينيا: 39 كغم
إيطاليا: 44 كغم
النمسا: 46 كغم
إسبانيا: 46 كغم
بلجيكا: 47 كغم
سويسرا: 48 كغم
فرنسا: 50 كغم
النرويج: 52 كغم
روسيا: 54 كغم
السويد: 54 كغم
لوكسمبورغ: 55 كغم
فنلندا: 55 كغم
ألمانيا: 57 كغم
هولندا: 60 كغم
المجر: 60 كغم
أيرلندا: 68 كغم
اليونان: 70 كغم
الدنمارك: 70 كغم
بولندا: 70 كغم
البرتغال: 70 كغم
الأرجنتين: 72 كغم
قبرص: 74 كغم
أوكرانيا: 88 كغم
بلغاريا: 131.1 كغم
صربيا: 135 كغم
تركيا: 199.6 كغم

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