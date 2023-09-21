تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

أما عن أقل الدول استهلاكاً، جاءت الهند في آخر القائمة، بمعدل استهلاك سنوي للفرد الهندي لا يتجاوز الـ 1.75 كغم فقط من الخبز، كما جاءت نيجيريا بمعدل استهلاك سنوي للفرد وصل إلى 2.26 كغم.

وتاليا أسماء الدول وكميات الاستهلاك السنوية لكل فرد من الخبز، من الأقل الى الأكثر:

