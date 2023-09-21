تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023
التاريخ
9/21/2023 6:14:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشر موقع الإحصائيات العالمي ( World of Statistics ) قائمة تشتمل على أسماء دول عدة، تبيّن معدل استهلاك الفرد من مادة الخبز سنوياً، خلال عام 2023.
ووفقاً للقائمة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تصدّرت تركيا دول العالم في حجم استهلاك الفرد الواحد للخبز سنوياً، ليصل إلى 199.6 كغم.
وجاء في الترتيب الثاني دولة صربيا، حيث وصل حجم استهلاك الفرد الواحد من الخبز سنوياً إلى 135 كغم.
أما عن أقل الدول استهلاكاً، جاءت الهند في آخر القائمة، بمعدل استهلاك سنوي للفرد الهندي لا يتجاوز الـ 1.75 كغم فقط من الخبز، كما جاءت نيجيريا بمعدل استهلاك سنوي للفرد وصل إلى 2.26 كغم. الهند: 1.75 كغم
وتاليا أسماء الدول وكميات الاستهلاك السنوية لكل فرد من الخبز، من الأقل الى الأكثر:
نيجيريا: 2.26 كغم
البرازيل: 2.88 كغم
إندونيسيا: 4.7 كغم
الصين: 5.83 كغم
الولايات المتحدة الأمريكية: 17 كغم
جنوب أفريقيا: 25.8 كغم
اليابان: 28.3 كغم
المكسيك: 33.5 كغم
المملكة المتحدة: 37 كغم
السعودية: 39 كغم
سلوفينيا: 39 كغم
إيطاليا: 44 كغم
النمسا: 46 كغم
إسبانيا: 46 كغم
بلجيكا: 47 كغم
سويسرا: 48 كغم
فرنسا: 50 كغم
النرويج: 52 كغم
روسيا: 54 كغم
السويد: 54 كغم
لوكسمبورغ: 55 كغم
فنلندا: 55 كغم
ألمانيا: 57 كغم
هولندا: 60 كغم
المجر: 60 كغم
أيرلندا: 68 كغم
اليونان: 70 كغم
الدنمارك: 70 كغم
بولندا: 70 كغم
البرتغال: 70 كغم
الأرجنتين: 72 كغم
قبرص: 74 كغم
أوكرانيا: 88 كغم
بلغاريا: 131.1 كغم
صربيا: 135 كغم
تركيا: 199.6 كغم
MENAFN21092023000208011052ID1107112298
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.