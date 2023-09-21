أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟



وجاء في مُلخص التقرير، أن أسعار الفائدة أصبحت اليوم "هاجساً" لدى الكثير من الأفراد، جرّاء ارتفاع التكاليف على قروضهم التي أخذوها من البنوك، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ووصولها لمستوى تاريخي، وتحديداً في الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصل التضخم فيها الى معدل 8.7%، وأكثر من 10% في أوروبا وبريطانيا.

ونوه التقرير، إلى أن التغلّب على التضخم المرتفع يتم عبر رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك وبشكل مُتكرر.

لكن هذا الرفع يجب أن يكون " بحذر" خوفاً من الوقوع في الركود إذا ما بقي التضخم مرتفعاً لأكثر من 6 أشهر ( ربعين متتاليين).



وأضاف التقرير أن ارتفاع الفائدة يعني ارتفاع تكلفة القروض ( خدمة الدين ) على مستوى الأفراد والشركات، وبالتالي ينتج عن ذلك خفض على الإنفاق والاستهلاك والطلب على السلع والخدمات، وهو ما سوف يؤدي بالضرورة الى انخفاض أرباح الشركات التي تقدم هذه السلع والخدمات، وتجبرها على تأجيل خطط التوسع، ومن هنا تظهر مخاوف الركود.

ويعتبر الفيدرالي الأميركي " حجر الدومينو الأول" في المعادلة، حيث استمر منذ أكثر من عام على رفع الفائدة 11 مرّة، حتى أصبح معدل الفائدة بين 5.25- 5.5%، وهي الأعلى منذ 22 عاماً.



بطبيعة الحال تُجبر غالبية البنوك المركزية في العالم على اقتفاء خطى الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار بشكل مباشر للحفاظ على هواش صرف عملاتها.

أما القطاعات الأكثر تأثراً من رفع الفائدة، فهي غالباً ( الإنشاءات، العقارات، الشركات المدرجة في البورصة، شركات السندات وغيرها ... ) .