خلال ساعات .. انخفاض ملموس على اسعار الذهب بالأردن

خلال ساعات .. انخفاض ملموس على اسعار الذهب بالأردن
التاريخ
9/21/2023 6:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب اليوم الخميس بالاردن 30 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم
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