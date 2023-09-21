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خلال ساعات .. انخفاض ملموس على اسعار الذهب بالأردن

9/21/2023 6:14:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب اليوم الخميس بالاردن 30 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم





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