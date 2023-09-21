الأرصاد طقس حار ومغبر والعظمى 44

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة

إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 44 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 24 درجة مئوية.