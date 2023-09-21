سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 96 68 دولار
التاريخ
9/21/2023 6:06:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.32 دولار ليبلغ
96.68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 98 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتبلغ 93.53دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا لتبلغ
90.28 دولار.
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