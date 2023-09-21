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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 96 68 دولار

9/21/2023 6:06:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.32 دولار ليبلغ
96.68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 98 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتبلغ 93.53دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا لتبلغ
90.28 دولار.

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