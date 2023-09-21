Thursday, 21 September 2023 03:19 GMT

الرياض تستضيف الدورة الأكبر من معرض السعودية للفعاليات

9/21/2023 6:01:21 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

الرياض تستضيف الدورة الأكبر من معرض السعودية للفعاليات

الجهات المنظمة للفعالية تطلق حفل جوائز السعودية للفعاليات 2024 الذي يتضمن توزيع 30 جائزة في قطاع الفعاليات

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 21, 2023 /EINPresswire/ -- أعلنت شركة إنفورما كونكت عن بدء الدورة الرابعة الأكبر من معرض السعودية للفعاليات، المعرض الرائد لقطاع الفعاليات، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يشكل المعرض والمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين خطوةً بارزة في قطاع الفعاليات المتنامي في المملكة.

وتولى افتتاح المعرض رسمياً ماجد الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير. وكشفت شركة إنفورما كونكت بعد ذلك عن إطلاق حفل جوائز السعودية للفعاليات. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألان كيلي، مدير الاستراتيجية والشؤون التجارية في شركة إنفورما كونكت: "تنطلق جوائز السعودية للفعاليات في سبتمبر العام المقبل، حيث تحتفي بالابتكار والتميز والسعي لتحقيق الإنجازات في قطاع الفعاليات المتنامي، وذلك من خلال تكريم التميز على صعيد الأفراد والفرق والشركات، ممن يلعبون دوراً محورياً في تعزيز حيوية مشهد الفعاليات في المملكة العربية السعودية".

ويشمل الحفل تقديم 30 جائزة تغطي جميع جوانب قطاع الفعاليات، بما في ذلك الاحتفالات الثقافية والحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض الاستهلاكية والتجارية والعروض الرياضية والمؤتمرات. كما يتضمن تكريماً خاصاً لأفضل طريقة مبتكرة لاستخدام التكنولوجيا والأدوات السمعية والبصرية وحلول الفيديو والمؤثرات الخاصة، وأفضل مرافق الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وأفضل الوجهات متعددة الاستخدامات، إلى جانب أفضل مبادرة للاستدامة. ويشهد الحفل منح تكريمات خاصة للعاملين في القطاع عن فئة جائزة العام للشاب المنجز، وأفضل صاحب عمل، وأفضل وكالة توظيف، وأفضل جهة توريد، وأفضل فريق فعاليات.

وأضاف كيلي: "يمثل البرنامج إنجازاً جديداً لقطاع الفعاليات سريع النمو في المملكة، مع توقعات نمو بنسبة 8.7% سنوياً لتصل قيمته إلى 17.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. كما يجمع حفل جوائز السعودية للفعاليات مختلف الجهات المعنية في القطاع بأكمله في احتفال غير مسبوق".

ويتولى الإشراف على توزيع الجوائز لجنة من الخبراء، تتضمن كيارا باليري، مستشارة لدى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض؛ وكمال الكلاس، النائب الأول للرئيس لشؤون المعارض في شركة صلة؛ ويوسف الغواص، المدير المالي لدى صندوق الفعاليات الاستثماري؛ وإيهاب أبو ركبة، الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه؛ وفيصل عبدالله، مدير التواصل وتطوير الأعمال في مجموعة فنادق أكور؛ وريم السويلم، مديرة المشاريع في وزارة الرياضة.

وشهد معرض السعودية للفعاليات 2023 إقبالاً واسعاً من الجمهور على برنامج ندوته الشاملة على مدار يومي المعرض، والذي تناول بعض أكثر القضايا إلحاحاً في القطاع. كما تعرّف المندوبون على الدور المهم الذي يلعبه قطاع الفعاليات السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستكشفوا تطور وتأثير قطاع كرة القدم السعودي وأحدث توجهات تكنولوجيا الفعاليات. واطلعوا أيضاً على نجاح رائدات الأعمال في القطاع، إلى جانب سبل دعم المواهب السعودية الشابة.

ويستقطب معرض السعودية للفعاليات 2023 أبرز المبتكرين في قطاع الفعاليات العالمي، بما في ذلك أكثر من 100 شركة عارضة ومزود محلي ودولي، وما يزيد عن 2,500 زائر مهتم بالقطاع، كما يستعرض أحدث التطورات التقنية للارتقاء بالفعاليات. وتشمل قائمة الشركاء والجهات الراعية للمعرض شركات جي إي إس، وإيفنت لاب، وإنسباير، ووي كلين 966، وميديا برو، وراي كيوب، وبيلد أب، وإيفولوشن.

لمزيد من المعلومات حول معرض السعودية للفعاليات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

Nour Ibrahim
MCS Action FZ LLC
+971544250187 ext.
email us here

MENAFN21092023003118003196ID1107112192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث