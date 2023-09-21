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الإحصاءات العامة للمواطنين: تأكدوا من هوية الباحث

9/21/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - طالب الناطق الرسمي باسم دائرة الإحصاءات العامة حسني ادهيم، المواطنين
حسن التعاون مع الباحثين والباحثات التابعين للدائرة لما فيه المصلحة العامة، بعد التأكد من الهوية الإحصائية الصادرة عن الدائرة للباحث أو الباحثة التي تتضمن الصورة الشخصية والاسم والتفاصيل الشخصية المطابقة لهوية الاحوال المدنية وموقعة من المدير العام للدائرة وممهورة بالختم الرسمي لدائرة الإحصاءات العامة.

وأوضح الدهيم حول استخدام الكوادر الميدانية للمركبات العمومية حيث انه جاء لتنفيذ دراساتها ومسوحاتها الميدانية لتلافي التأخير في تنفيذها وإعلان نتائجها، وسد النقص الحاصل في اسطول مركباتها نظراً لزخم الدراسات التي تنفذها الدائرة، علماً بأن هذا الإجراء معمول به منذ عدة سنوات سابقة، حيث تتم عملية استئجار المركبات حسب قرار الإحالة الحكومي المركزي الصادر عن دائرة المشتريات الحكومية الذي ينظم هذه العملية لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
وبين الدهيم ان كوادر الدائرة مكلفين بالعديد من المسوحات والدراسات الميدانية الأسرية والصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية السنوية وقوة العمل وفرص العمل المستحدثة والتي تنفذ خلال كافة أشهر السنة.

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