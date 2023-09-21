هايسنس تطلق تشكيلة من آلات الغسيل والتجفيف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

هايسنس تطلق تشكيلة من آلات الغسيل والتجفيف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التاريخ
9/21/2023 3:47:04 AM
(MENAFN- EIN Presswire)
مجموعة من الغسالات وآلات التجفيف الذكية والفاخرة من سلسلة 5 إس
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 21, 2023 /EINPresswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن إطلاق مجموعة من الغسالات وآلات التجفيف الذكية والفاخرة من سلسلة 5 إس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز اعتماد نمط حياة ذكي باستخدام أحدث التقنيات في عملية تنظيف الملابس.
وتعدّ السلسلة الجديدة أحدث إضافات محفظة هايسنس من الغسالات، وتتمتع بالعديد من المزايا الذكية أبرزها وجود 19 برنامج غسيل، مما يزيد من سهولة إنجاز أعمال الغسيل. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتمثل مهمة هايسنس في تزويد المستهلكين بأحدث الأجهزة التي تساعدهم على تحقيق التوازن في حياتهم اليومية، لا سيما مع تركيزهم الحالي على اعتماد أحدث الأجهزة التكنولوجية المتقدمة. ويلبّي الجيل الجديد من سلسلة هايسنس 5 إس تطلعات المستخدمين التي تركز على الابتكار والنظافة المثالية وسهولة العيش".
وتتضمن السلسلة الجديدة آلات غسيل وتجفيف ذكية ونماذج مشتركة للغسيل والتجفيف، والتي تنفرد بميزة الاتصال. ويتيح تطبيق كونكت لايف في السلسلة للمستخدم إدارة عملية الغسيل والتجفيف بشكل مريح واقتصادي. كما تعتمد التشكيلة الجديدة أحدث التقنيات المبتكرة، مثل إضافة المواد تلقائياً والبخار عالي الحرارة.
وتتميز غسالات سلسلة 5 إس بالعديد من المزايا الذكية والمتطورة، مثل الاختيار التلقائي لكمية المنظفات اللازمة وفقاً لوزن الغسيل في الحوض، بالإضافة إلى سعة صندوق مساحيق التنظيف الواسع والبالغ 1000 مل، مما يتيح له تخزين ما يصل إلى 24 جرعة منظفات في وقت واحد. كما يتميز البخار عالي الحرارة المنطلق من قاعدة الحوض بقدرته على القضاء على 99.99% من بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، والتي تعد السبب الرئيسي لالتهابات الجلد والأنسجة الناعمة.
وأضاف جايسون أو: "تساهم سلسلة 5 إس في تعزيز اعتماد نمط حياة أكثر ذكاءً من خلال قدرتها على استيعاب كمية كبيرة من الملابس. وتتماشى السلسلة الجديدة مع التزامنا بتقديم أحدث التقنيات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتجه بوتيرة متسارعة نحو اعتماد منتجات هايسنس بفضل جودتها العالية".
كما يتميز مجفف الملابس من سلسلة 5 إس بمستشعر عالي الضغط يمكنه مراقبة درجة الحرارة ومعدل المياه المتبقي باستمرار وبدقة عالية، مما يضمن دوراناً أكثر كفاءة. وتزود الشركة المجفف ببرنامج جديد كلياً، "تجفيف في أقل من نصف الوقت"، مما يوفر على المستخدمين الوقت والطاقة، فضلاً عن قدرته على التأكد من جفاف الملابس. ويتوقف حوض الغسيل عن التسخين والدوران كل خمس دقائق للحفاظ على الغسيل من التجعد شريطة عدم إخراج الغسيل من الحوض إلا بعد 15 دقيقة.
وتتضمن السلسلة أيضاً آلة الغسيل والتجفيف الصغيرة التي توفر حلاً مميزاً مع تقليل المساحة المطلوبة إلى النصف. وتتميز هذه الآلة بالعديد من برامج الغسيل السريعة لإزالة البكتيريا من خلال تنظيف الحوض وصندوق مسحوق الغسيل، في حين تساعد خاصية بيورجيت في إزالة البقع عن الأبواب.
وتستخدم الغسالة وآلة التجفيف الحديثتين طاقة أقل بكثير في هذا النموذج بفضل التحسينات المستمرة في كفاءة استهلاك الطاقة، مما يقلل من فواتير الكهرباء ويعزز الاستدامة البيئية. وتتوفر السلسلة الجديدة ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023 في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية ومخازن التجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Nour Ibrahim
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