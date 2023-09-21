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هايسنس تطلق تشكيلة من آلات الغسيل والتجفيف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

9/21/2023 3:47:03 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

التشكيلة الجديدة من الغسالات وآلات التجفيف تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة والسرعة والنظافة المثالية والمستوى العالي من التكنولوجيا الذا

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 21, 2023 /EINPresswire/ -- كشفت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن إطلاق مجموعة من الغسالات وآلات التجفيف الذكية والفاخرة من سلسلة 5 إس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز اعتماد نمط حياة ذكي باستخدام أحدث التقنيات في عملية تنظيف الملابس.

وتعدّ السلسلة الجديدة أحدث إضافات محفظة هايسنس من الغسالات، وتتمتع بالعديد من المزايا الذكية أبرزها وجود 19 برنامج غسيل، مما يزيد من سهولة إنجاز أعمال الغسيل. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتمثل مهمة هايسنس في تزويد المستهلكين بأحدث الأجهزة التي تساعدهم على تحقيق التوازن في حياتهم اليومية، لا سيما مع تركيزهم الحالي على اعتماد أحدث الأجهزة التكنولوجية المتقدمة. ويلبّي الجيل الجديد من سلسلة هايسنس 5 إس تطلعات المستخدمين التي تركز على الابتكار والنظافة المثالية وسهولة العيش".

وتتضمن السلسلة الجديدة آلات غسيل وتجفيف ذكية ونماذج مشتركة للغسيل والتجفيف، والتي تنفرد بميزة الاتصال. ويتيح تطبيق كونكت لايف في السلسلة للمستخدم إدارة عملية الغسيل والتجفيف بشكل مريح واقتصادي. كما تعتمد التشكيلة الجديدة أحدث التقنيات المبتكرة، مثل إضافة المواد تلقائياً والبخار عالي الحرارة.

وتتميز غسالات سلسلة 5 إس بالعديد من المزايا الذكية والمتطورة، مثل الاختيار التلقائي لكمية المنظفات اللازمة وفقاً لوزن الغسيل في الحوض، بالإضافة إلى سعة صندوق مساحيق التنظيف الواسع والبالغ 1000 مل، مما يتيح له تخزين ما يصل إلى 24 جرعة منظفات في وقت واحد. كما يتميز البخار عالي الحرارة المنطلق من قاعدة الحوض بقدرته على القضاء على 99.99% من بكتيريا الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، والتي تعد السبب الرئيسي لالتهابات الجلد والأنسجة الناعمة.

وأضاف جايسون أو: "تساهم سلسلة 5 إس في تعزيز اعتماد نمط حياة أكثر ذكاءً من خلال قدرتها على استيعاب كمية كبيرة من الملابس. وتتماشى السلسلة الجديدة مع التزامنا بتقديم أحدث التقنيات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتجه بوتيرة متسارعة نحو اعتماد منتجات هايسنس بفضل جودتها العالية".

كما يتميز مجفف الملابس من سلسلة 5 إس بمستشعر عالي الضغط يمكنه مراقبة درجة الحرارة ومعدل المياه المتبقي باستمرار وبدقة عالية، مما يضمن دوراناً أكثر كفاءة. وتزود الشركة المجفف ببرنامج جديد كلياً، "تجفيف في أقل من نصف الوقت"، مما يوفر على المستخدمين الوقت والطاقة، فضلاً عن قدرته على التأكد من جفاف الملابس. ويتوقف حوض الغسيل عن التسخين والدوران كل خمس دقائق للحفاظ على الغسيل من التجعد شريطة عدم إخراج الغسيل من الحوض إلا بعد 15 دقيقة.

وتتضمن السلسلة أيضاً آلة الغسيل والتجفيف الصغيرة التي توفر حلاً مميزاً مع تقليل المساحة المطلوبة إلى النصف. وتتميز هذه الآلة بالعديد من برامج الغسيل السريعة لإزالة البكتيريا من خلال تنظيف الحوض وصندوق مسحوق الغسيل، في حين تساعد خاصية بيورجيت في إزالة البقع عن الأبواب.

وتستخدم الغسالة وآلة التجفيف الحديثتين طاقة أقل بكثير في هذا النموذج بفضل التحسينات المستمرة في كفاءة استهلاك الطاقة، مما يقلل من فواتير الكهرباء ويعزز الاستدامة البيئية. وتتوفر السلسلة الجديدة ابتداءً من الربع الرابع من عام 2023 في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية ومخازن التجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Nour Ibrahim
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