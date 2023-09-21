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وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

9/21/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي مواطن وأصيب آخر، مساء أمس، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبتين ( تريلا وديانا)، على الطريق الصحراوي، في منطقة السلطاني.
وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب أحد السائقين مخالفة عدم ترك مسافة أمان.
وأشار المندوب إلى أنه تم التعامل مع إصابة شخص، إثر حادث تصادم آخر، وقع بين مركبتين، على طريق المفرق، بسبب مخالفة التجاوز الخاطئ.

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