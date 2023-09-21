وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

وفاة وإصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
التاريخ
9/21/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي مواطن وأصيب آخر، مساء أمس، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبتين ( تريلا وديانا)، على الطريق الصحراوي، في منطقة السلطاني.
وقال ضابط غرفة إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب أحد السائقين مخالفة عدم ترك مسافة أمان.
وأشار المندوب إلى أنه تم التعامل مع إصابة شخص، إثر حادث تصادم آخر، وقع بين مركبتين، على طريق المفرق، بسبب مخالفة التجاوز الخاطئ.
MENAFN21092023000208011052ID1107111804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.