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وفاة عشريني دهساً في عمّان

9/21/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، مساء أمس الأربعاء، إثر حادث دهس، وقع على طريق دوار المدينة الرياضية باتجاه دوار المشاغل في العاصمة عمّان.


قال ضابط غرفة إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وأضاف أنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية، ما تسبب بإعاقة حركة السير على الطريق، وتم التعامل مع المركبات ورفع الأثر المروري.

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