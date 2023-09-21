وفاة عشريني دهساً في عمّان
التاريخ
9/21/2023 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، مساء أمس الأربعاء، إثر حادث دهس، وقع على طريق دوار المدينة الرياضية باتجاه دوار المشاغل في العاصمة عمّان.
قال ضابط غرفة إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب السائق مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وأضاف أنه تم التعامل صباح اليوم الخميس مع حادث تصادم، وقع بين 3 مركبات، على شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية، ما تسبب بإعاقة حركة السير على الطريق، وتم التعامل مع المركبات ورفع الأثر المروري.
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