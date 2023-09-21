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مجهر من غوغل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان

9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قامت شركة غوغل بتصميم نموذج أولي لـمجهر الواقع المعزز الذي يرمز إليه بـ (إي آر إم) لمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان.
يشتمل مجهر (إي آر إم) على تحسينات للذكاء الاصطناعي توفر مؤشرات مرئية، مثل الخرائط الحرارية، أو حدود الكائنات في الوقت الفعلي.


يتم تزويد المجهر من النوع الذي يستخدمه أخصائي علم الأمراض لعرض الشرائح التي تحتوي على عينات بيولوجية مثل الأنسجة أو الدم مع إجراء التحسينات على مجال الرؤية، على سبيل المثال يتم نقل الشريحة إلى مواقع جديدة أو يمكن إجراء تغييرات في التكبير أو التركيز.
وأضافت غوغل أن التحسينات تساعد أخصائي علم الأمراض في توصيف العينة أو تصنيفها على أنها إيجابية لوجود خلايا سرطانية أو مسببات الأمراض، ولا توجد خطط لاستبدال المجاهر الموجودة حالياً، إذ لم يتم استخدام (إي آر إم)، الذي تم طرحه علناً لأول مرة في عام 2018، لتشخيص المرضى حتى الآن.. وعلى ما يبدو، فإن هناك 13 نموذجاً أولياً من (إي آر إم) يتم اختبارها حتى تتمكن من مساعدة الأطباء في الحياة اليومية.


وتريد غوغل إنشاء نظام يمكن تعديله وتحديثه ليناسب المجاهر الضوئية الموجودة في المستشفيات والعيادات، إذ يمكن للمجاهر المجهزة بـ (إي آر إم) تقديم تعليقات مرئية، بما في ذلك النصوص أو الأسهم أو الخطوط أو الخرائط الحرارية أو الرسوم المتحركة، حيث يكون كل منها مصمماً خصيصاً لأهداف تقييم مختلفة، وفق ما أورد موقع“غادجيتس ناو” الإلكتروني.

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