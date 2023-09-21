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البرهان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.


ومن المقرر أن يلقي اليوم الخميس خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وسيشارك البرهان في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.


كما سيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدد من الرؤساء وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارا.


ويرافق رئيس مجلس السيادة كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.

RT

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