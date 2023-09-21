البرهان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

البرهان يصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي اليوم الخميس خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيشارك البرهان في اجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة.
كما سيلتقي رئيس مجلس السيادة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدد من الرؤساء وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقرارا.
ويرافق رئيس مجلس السيادة كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل.
RT
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