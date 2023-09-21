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الاحتلال يهدم منشأة في نابلس

9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا، جنوب نابلس.


وقال عاطف دويكات والد صاحب المنشأة، إن جرافات الاحتلال هدمت محل مواد بناء يعود لنجله مهدي وشريكه ثائر دويكات، بحجة أنه مخالف وقريب من الطريق الاستيطاني الجديد، الذي يعمل الاحتلال على شقة في أراضي بيتا وحوارة وأودلا.


وأضاف أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بأربعة دونمات تم تجريفها بالكامل دون سابق إنذار، فوق البضاعة الموجودة فيه، دون السماح لنا بنقلها، وتقدر قيمتها بـ3 ملايين شيقل.

وفا


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