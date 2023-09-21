الاحتلال يهدم منشأة في نابلس

الاحتلال يهدم منشأة في نابلس
التاريخ
9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة لبيع مواد البناء في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
وقال عاطف دويكات والد صاحب المنشأة، إن جرافات الاحتلال هدمت محل مواد بناء يعود لنجله مهدي وشريكه ثائر دويكات، بحجة أنه مخالف وقريب من الطريق الاستيطاني الجديد، الذي يعمل الاحتلال على شقة في أراضي بيتا وحوارة وأودلا.
وأضاف أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بأربعة دونمات تم تجريفها بالكامل دون سابق إنذار، فوق البضاعة الموجودة فيه، دون السماح لنا بنقلها، وتقدر قيمتها بـ3 ملايين شيقل.
وفا
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