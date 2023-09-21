الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي في رام الله
التاريخ
9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت آخرين.
وأفادت مصادر أمني لـــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق مهند الزبيدي، وأحمد هشام محمد عليان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وأصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم.
وفا
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