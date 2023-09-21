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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي في رام الله

9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت آخرين.


وأفادت مصادر أمني لـــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق مهند الزبيدي، وأحمد هشام محمد عليان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وأصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم.

وفا


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