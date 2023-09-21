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أسرة تقاضيغوغل بتهمة الإهمال

9/21/2023 3:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة أمريكية اعتزامها مقاضاة ((غوغل)) بتهمة الإهمال في تحديث خرائطها.
وأوضحت الأسرة، التي تنتمي إلى ولاية كارولينا الشمالية، أن أحد أفرادها توفي بعدما قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقاً لإرشادات خرائط ((غوغل)).
واتهمت الشركة العملاقة بالإهمال، مشيرةً على أن ((غوغل)) كانت قد أبلغت بانهيار الجسر، لكنها لم تحدّث نظام الملاحة الخاص بها.


وغرق فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 سبتمبر 2022، بعدما سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقاً لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.


وكان باكسون عائداً إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع، عندما وجَّهته خرائط ((غوغل)) لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.


وقالت زوجته إليشيا باكسون، في بيان صحفي: ((طفلتانا تسألان: كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان)).


وقال أفراد شرطة الولاية، الذين عثروا على جثة باكسون في سيارته شبه الغارقة في المياه، إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.
وذكرت دورية الولاية أن الجسر لم يخضع لصيانة المسؤولين المحليين أو مسؤولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية.


وتُعد الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسؤولة عن الجسر والأرض المجاورة.


وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط ((غوغل)) بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون، وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما أوضحت الدعوى.

البيان


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