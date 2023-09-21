نظام غذائي قد يكون سبب إصابة الشباب بمرض خطير



نستعرض في التقرير التالي، العلاقة بين النظام الغذائي وزيادة خطر إصابة الشباب بالسرطان



ما العلاقة بين النظام الغذائي والسرطان؟

تشير إحدى الدراسات الرائدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة قد يكون مسؤولا جزئيا عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة، وخاصة الأنواع المرتبطة بالجهاز الهضمي.



لقد حذر الباحثون من ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما باعتباره وباء عالميا ناشئا، ولكن من غير الواضح ما الذي يسبب الزيادة في تشخيص السرطان.



تعد سرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك القولون والمستقيم، أسرع أنواع السرطانات المبكرة نموا .



تقول إحدى النظريات إن النظام الغذائي - وخاصة النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة - مسؤول جزئيًا عن زيادة حالات السرطان المرتبطة بالجهاز الهضمي.



تتكون الأطعمة فائقة المعالجة في الغالب الأطعمة المعلبة والمحفوظة المضاف لها المواد الحافظة ومكسبا الطعم واللون والرائحة، منها النقانق، والمشروبات الغازية. وقد وجدت بعض التقديرات أن الأطعمة فائقة المعالجة تشكل 73% من الخيارات الغذائية اليومية.



يمكن للنظام الغذائي غير الصحي أن يسبب التهابًا منهجيًا ومقاومة للأنسولين، ويمكن أن يغير الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



الأنظمة الغذائية الصحية التي تشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والتي تحد من اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية أو تتجنبها، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



الكونسلتو