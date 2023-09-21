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محمد بن سلمان: نعمل كل ما في وسعنا من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا

9/21/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل كل ما في وسعها من أجل تفعيل الجهود لتسوية النزاع في أوكرانيا.


وقال محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "ما يحدث أمر سيء ونحن لا نريد رؤيته"، مضيفا أن "الروس عندهم مبرراتهم لماذا قاموا بذلك، أي توسيع الناتو وإلى آخره...".


وتابع: "في السعودية لدينا علاقات جيدة مع روسيا ولدينا كذلك علاقات جيدة مع أوكرانيا، ولدينا تجارة جيدة وحيوية مع أوكرانيا وروسيا وبالتالي نحن نسعى لبذل كل ما في وسعنا من أجل تفعيل الخطوات لحل هذه القضية".
ونفى محمد بن سلمان صحة الكلام حول أن السعودية تدعم روسيا من خلال تقليص إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذا الأمر متعلق بالطلب والعرض في السوق النفطية فقط.


يذكر أن السعودية استضافت في 5 و6 أغسطس الماضي مؤتمرا حول تسوية النزاع في أوكرانيا، شارك فيه ممثلو أكثر من 40 بلدا ومنظمة دولية، لكن المؤتمر عقد بدون مشاركة روسيا.


وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه تم خلال المؤتمر طرح مبادرة للسلام، تضمنت "الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا ووقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة وتبادل الأسرى".

RT

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