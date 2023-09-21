5 أطعمة تعكر صفو نومك



أطعمة تجعل النوم يهرب من عينيك



1- الشوكولاتة

على رأس الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها ليلا هي الشوكولاتة، وذلك لأن المستويات العالية من الكافيين والسكر في شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء تجعلها خيارًا سيئًا.



وغالبا ما تحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على الكافيين، الذي يمكن أن يسبب حركة العين السريعة المتكررة .



وفي حال الرغبة في تناول الحلوى قبل النوم، فإن الخبراء يوصون باللجوء إلى البدائل الطبيعية، مثل الكرز والموز.



2- الجبن

يحتل الجبن المركز الثاني في قائمة الأطعمة التي تسبب هرب النوم من العين ليلا، خاصة الجبن القديم، لأنه يحتوي على مستويات عالية من الحمض الأميني تيرامين الذي يساعد على الشعور باليقظة.



3- التوابل

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والحارة بالقرب من وقت النوم، وذلك لأن مادة الكابسيسين الكيميائية الموجودة في معظم البهارات يمكن أن تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يعطل عملية التنظيم الحراري ويسبب تقطع النوم.



4- الأيس كريم

يوصي الخبراء بعدم الإفراط في تناول الأيس كريم، حيث يمكن أن يضر بالنوم الجيد أثناء الليل، لاحتوائه على نسبة عالية من السكر، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويسبب نومًا متقطعًا وغير مشبع أثناء الليل.



والأمر نفسه ينطبق على جميع الأطعمة السكرية الأخرى، مثل الكعك والبسكويت، تجنبًا لخطر ارتفاع مستوى السكر في الدم.



5- رقائق البطاطس

رقائق البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الملح، كما أن تناول الكثير من الملح يؤدي إلى جفاف الجسم وزيادة احتباس الماء.

ويوصي الخبراء باستبدال رقائق البطاطس المالحة بالمكسرات الخالية من الملح.

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