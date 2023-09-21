الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقل آخرين في مخيم الجلزون

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقل آخرين في مخيم الجلزون
التاريخ
9/21/2023 3:11:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت آخرين.
وأفادت مصادر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين طارق مهند الزبيدي، وأحمد هشام محمد عليان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، وأصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم.
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