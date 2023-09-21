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الاحتلال يجدد أمراً لوضع اليد على 350 دونما من أراضي قرى شمال القدس وغرب رام الله

9/21/2023 3:11:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت أمر وضع اليد على 350 دونما من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، وبلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وأضاف شعبان في بيان صحفي، أن الاحتلال استولى على هذه الأرض عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، فيما تمنع المواطنين من الوصول إليها، أو استخدامها، في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري، وتوسيع المشروع الاستيطاني.

وأكد أن سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية، التي جرمت الاستيطان، والسيطرة على أراضي المواطنين.

وتابع: أصدرت دولة الاحتلال منذ عام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط، ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال، في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن دولة الاحتلال بدلاً من إعادتها إلى أصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من دولة الاحتلال في الاستمرار في السيطرة على الأرض.

وحذر شعبان من خطورة تجيير دولة الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحها، ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال، مطالباً المواطنين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.


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